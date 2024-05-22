Это удалось сделать с четвертого раза. В предыдущем случае сооружение выставляли на продажу без объявления цены.

Это удалось сделать с четвертого раза. В предыдущем случае сооружение выставляли на продажу без объявления цены.

Многострадальное здание бывшей психиатрической больницы на улице Лагоды в Ленинском округе Омска удалось продать. Для этого потребовалось провести четыре процедуры торгов. В предыдущий раз, в апреле, помещение выставлялось на торги даже без объявления начальной цены.

На таких же условиях оно продавалось и теперь. Победителем признан омский предприниматель Евгений Портнов, предложивший за лот самую высокую цену – 5 млн 310 тыс. рублей. Он обошел омскую архитектурно-строительную компанию «Монолит», предложившую на 190 тыс. рублей меньше. Остальные 14 участников, среди которых были как организации, так и предприниматели, заявляли более скромные суммы.

Больница построена в 1963 году, раньше здесь базировался целый больничный городок. Когда-то там находилась МСЧ-4, позже – детская психоневрологическая больница. Один из корпусов арендовали в качестве офиса судебные приставы.

Здание находилось в федеральной собственности и не эксплуатировалось с 2000-х годов.