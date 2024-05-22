Леонид Янковский скончался от продолжительной болезни.
Вчера, 21 мая, в Омске после продолжительной болезни умер бывший начальник Первомайского РОВД Омска, бывший администратор Омского областного суда Леонид Янковский. Ему было 76 лет.
Янковский родился 13 апреля 1948 в селе Ново-Санжаровка Русско-Полянского района. Работал на кирпичном заводе, маслозаводе. После армии поступил на заочное отделение исторического факультета Омского педагогического института, параллельно работал преподавателем, потом завучем.
В 1975 году перешел на службу в органы внутренних дел. Занимал должности инспектора уголовного розыска, заместителя по воспитательной работе, начальника отдела уголовного розыска и криминальной милиции в УВД Омской области и Первомайском РОВД Омска. В 1998 году вышел в отставку, после чего работал в городской администрации и Омском областном суде. В 2013 году вышел на пенсию.
Редакция РИА «Омск-информ» выражает соболезнования родным и друзьям Леонида Антоновича.