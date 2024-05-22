Омичи представили проект по созданию пчеловодческой фермы, который был высоко оценен членами жюри.
Команда экономического факультета Омского ГАУ заняла второе место во всероссийском конкурсе «Молодые предприниматели села». Финал мероприятия проходил в Москве на площадке Дома молодежи выставки-форума ВДНХ.
Финал получился очень напряженным: всего участвовало 28 команд из 22 регионов страны, а в категории «высшее образование» борьба шла среди 9 команд. Первое место заняла команда Республики Алтай с проектом бренда одежды, нацеленного на сохранение культуры и истории Горного Алтая.
В категории для средних учебных заведений Омский ГАУ представляла команда Университетского колледжа агробизнеса «Рыжий богатырь» с проектом по выращиванию посевного рыжика и переработкой его в масло. Команда получила диплом участника и ценные подарки.
После официальной части участников ждала встреча с успешными молодыми предпринимателями, которые делились историями успеха и лайфхаками, а также экскурсия по Международной выставке-форуму «Россия».
Победителей конкурса награждали заместитель председателя Комитета Государственной думы по аграрным вопросам, лидер РССМ Юлия Оглоблина, советник председателя правления АО «Россельхозбанк» Любовь Белеску и директор по взаимодействию с органами государственной власти ООО «Воксис» Андрей Семенов.