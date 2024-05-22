Омичи представили проект по созданию пчеловодческой фермы, который был высоко оценен членами жюри.

Омичи представили проект по созданию пчеловодческой фермы, который был высоко оценен членами жюри.

Команда экономического факультета Омского ГАУ заняла второе место во всероссийском конкурсе «Молодые предприниматели села». Финал мероприятия проходил в Москве на площадке Дома молодежи выставки-форума ВДНХ.

Финал получился очень напряженным: всего участвовало 28 команд из 22 регионов страны, а в категории «высшее образование» борьба шла среди 9 команд. Первое место заняла команда Республики Алтай с проектом бренда одежды, нацеленного на сохранение культуры и истории Горного Алтая.

В категории для средних учебных заведений Омский ГАУ представляла команда Университетского колледжа агробизнеса «Рыжий богатырь» с проектом по выращиванию посевного рыжика и переработкой его в масло. Команда получила диплом участника и ценные подарки.

После официальной части участников ждала встреча с успешными молодыми предпринимателями, которые делились историями успеха и лайфхаками, а также экскурсия по Международной выставке-форуму «Россия».

Победителей конкурса награждали заместитель председателя Комитета Государственной думы по аграрным вопросам, лидер РССМ Юлия Оглоблина, советник председателя правления АО «Россельхозбанк» Любовь Белеску и директор по взаимодействию с органами государственной власти ООО «Воксис» Андрей Семенов.