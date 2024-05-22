В этом году просроченная дебиторская задолженность теплоснабжающих организаций региона составила более 1,6 млрд рублей.

В этом году просроченная дебиторская задолженность теплоснабжающих организаций региона составила более 1,6 млрд рублей.

На 1 мая текущего года просроченная дебиторская задолженность теплоснабжающих организаций региона составила более 1,6 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом долги выросли на 182 млн рублей. На организации Омска приходится более 80 % задолженностей.

– Для улучшения платежной дисциплины мы направили 11 обращений в Ростехнадзор о привлечении к административной ответственности теплоснабжающие организации за неисполнение требований о введении самоограничения газопотребления до уровня оплаченных объемов. Среди них «ТГКом», «Комплекстеплосервис» и ПТЭ, – рассказал начальник отдела реализации газа производственным потребителям ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Сергей Дедов

Для снижения количества неплатежей «Газпром межрегионгаз Омск» направляет теплоснабжающим организациям уведомления о введении ограничений отбора газа и требования о предоставлении обязательств по оплате газа, а также ведет претензионно-исковую работу.

В этом году в Арбитражный суд уже был направлен 61 иск о взыскании долгов за потребленный газ на сумму 952 млн рублей. После этого с неплательщиков было взыскано более 182 млн.