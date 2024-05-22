Омск-Информ
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·Общество

Фонд социального страхования долгое время игнорировал обращения пожилого мужчины. Вмешалась прокуратура.

В прокуратуру Омска обратился 73-летний инвалид, сообщивший что ему долгое время не поступала необходимая ортопедическая обувь. Надзорное ведомство провело проверку, которая подтвердила обоснованность претензий мужчины.

Установлено, что вопреки закону отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Омской области длительное время игнорировало его обращения о предоставлении ортопедической обуви, – сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области. 

Чтобы устранить нарушения закона и восстановить права пожилого человека, прокуратура внесла управляющему отделением Фонда представление. После его рассмотрения 73-летний мужчина получил необходимую ему ортопедическую обувь. 

·Общество

Фонд социального страхования долгое время игнорировал обращения пожилого мужчины. Вмешалась прокуратура.

В прокуратуру Омска обратился 73-летний инвалид, сообщивший что ему долгое время не поступала необходимая ортопедическая обувь. Надзорное ведомство провело проверку, которая подтвердила обоснованность претензий мужчины.

Установлено, что вопреки закону отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Омской области длительное время игнорировало его обращения о предоставлении ортопедической обуви, – сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области. 

Чтобы устранить нарушения закона и восстановить права пожилого человека, прокуратура внесла управляющему отделением Фонда представление. После его рассмотрения 73-летний мужчина получил необходимую ему ортопедическую обувь. 