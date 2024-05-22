Экспозиция работает в областном Законодательном собрании, председателем которого Владимир Варнавский был почти 30 лет.

Экспозиция работает в областном Законодательном собрании, председателем которого Владимир Варнавский был почти 30 лет.

В память о бывшем председателе Законодательного собрания Омской области Владимире Варнавском открылась фотовыставка. Почти 30 лет Варнавский возглавлял региональный парламент, поэтому логично, что экспозиция работает в его здании.

Среди фотопортретов, которые можно увидеть на выставке, есть как известные фотографии, так и те, что еще не были представлены широкой публике и хранились в архивах.

– На экспозиции первый председатель Законодательного собрания Омской области запечатлен в разные моменты жизни. Здесь можно увидеть и официальные снимки, и кадры, на которых Владимир Алексеевич снят в неформальной обстановке, – сообщает пресс-служба Законодательного собрания Омской области.

Авторами представленных фоторабот выступили известные омские фотографы – Евгений Кармаев, Владимир Кудринский, Борис Метцгер, Алексей Озеров и Екатерина Шумейко.

Открытие фотовыставки приурочено к первой годовщине со дня смерти Владимира Варнавского – он ушел из жизни 23 мая 2023 года. Завтра на доме на улице Красина, 4, где жил государственный деятель, состоится открытие посвященной ему мемориальной доски.