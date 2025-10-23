В областном парламенте определились, кто получит стипендию имени Варнавского

По 50 тысяч рублей получит каждый из пяти студентов ОмГТУ, имеющих особые успехи в учебе и научно-исследовательской работе.

Пресс-служба Заксобрания Омской области

Сегодня, 23 октября 2025 года, областные парламентарии приняли постановление о назначении стипендии Заксобрания Омской области имени Варнавского. Ее традиционно вручают студентам Омского государственного технического университета, обучающимся по образовательным программам инженерно-технических специальностей. Вуз выбран не случайно – сам первый и бессменный на протяжении многих лет спикер Заксобрания Владимир Варнавский был выпускником Омского политеха.

Вице-спикер Заксобрания Омской области, председатель комитета областного парламента по образованию, науке, культуре и молодежной политике Павел Коренной назвал имена стипендиатов на 2025–2026 учебный год.

Всего их пять. Это трое представителей факультета транспорта, нефти и газа – шестикурсник Сергей Гладков, пятикурсники Вадим Медведев и Никита Олейник; студент первого курса магистратуры машиностроительного института Дмитрий Кузнецов; а также студентка перового курса магистратуры энергетического института Любовь Лысенко.

– Студентов мы приглашали на наш комитет, со всеми поговорили. Достойные ребята, – подчеркнул Коренной.

Уточним, что стипендия в размере 50 тысяч рублей единовременно выплачивается пяти студентам ОмГТУ начиная с 2024 года. Кандидатуры выбирает вуз, а утверждает областной парламент.