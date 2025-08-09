Образовательное учреждение находится на севере региона.

Средняя школа № 1 в райцентре Горьковское на севере Омской области теперь носит имя бывшего спикера регионального Заксобрания Владимира Варнавского. Соответствующая запись была внесена в ЕГРЮЛ накануне, 8 июля.

Теперь школа официально именуется как муниципальное бюджетное учреждение «Горьковская средняя общеобразовательная школа имени В. А. Варнавского». В учреждении обучаются более 700 детей.

Горьковский район является родиной отца Владимира Варнавского. Сам он на протяжении длительного времени представлял эту территорию в областном Заксобрании. Региональным парламентом Варнавский руководил с 1994 по 2023 годы.