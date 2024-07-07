Общественное пространство расположено на улице Ленина в поселке Муромцево.

Общественное пространство расположено на улице Ленина в поселке Муромцево.

Накануне в рамках празднования 100-летия Муромцевского района в поселке Муромцево открыли сквер, названный именем Владимира Варнавского. Долгие годы он представлял район в областном Заксобрании, бессменным председателем которого был с 1994 года.

Как сообщили в региональном Минэнерго, новое общественное пространство расположено на улице Ленина. Имя Варнавского украшает арку на входе, а рядом с ним установлен бюст политического деятеля, сделавшего значительный вклад в развитие Муромцевского района. Непосредственно в сквере были выполнены работы по укладке тротуарной плитки, установлены скамейки, урны и вазоны.

Ранее именем Владимира Варнавского был назван сквер рядом с областным Заксобранием. На доме по улице Красина в Омске, где долгие годы жил Варнавский, установлена мемориальная доска в его честь.

Варнавского не стало в мае 2023 года.