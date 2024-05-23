Сегодня исполнился ровно год с момента смерти бывшего председателя Законодательного собрания Омской области.

Сегодня исполнился ровно год с момента смерти бывшего председателя Законодательного собрания Омской области.

В Омске торжественно открыли мемориальную доску, посвященную бывшему председателю Законодательного собрания Омской области Владимиру Варнавскому. Открытие приурочено к первой годовщине со дня смерти государственного деятеля и почетного гражданина Омской области.

Памятная доска расположена на фасаде дома, в котором Владимир Варнавский прожил много лет. Туда он с семьей переехал, еще когда работал на заводе транспортного машиностроения имени Октябрьской революции.

– Те, кто с ним бок о бок работал, будут помнить, наверное, его всю свою жизнь. Надеюсь, что и потомки, проходя мимо этой мемориальной доски, будут интересоваться этой фамилией, узнавать про этого человека и чему-то учиться, – отметила вдова экс-спикера Заксобрания Валентина Варнавская.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко не так долго работал с Варнавским, но уверен, что его советы помогли многим.

– Мне недолго довелось работать и общаться с этим достойнейшим человеком, сыном своего Отечества. Но, к счастью, успел поработать с ним. Его мудрые слова и советы никого не могли оставить безразличным. Он подсказывал и вел по жизни многих людей, и, уверен, он сыграл значительную роль в судьбе многих из присутствующих, – считает Хоценко.

Нынешний председатель Законодательного собрания Омской области Александр Артемов признается, что о его предшественнике по-прежнему трудно говорить в прошедшем времени.

– Год пролетел незаметно, но ощущение утраты уже есть. Десятки, сотни тысяч людей не только в Омской области будут помнить о нем. При этом вспоминать его только добрыми словами. Его по-прежнему любят на его избирательном округе – в каждой деревне, – сказал Артемов.

К установленной мемориальной доске участники церемонии возложили цветы.

Владимир Варнавский ушел из жизни ровно год назад, 23 мая 2023 года. Законодательное собрание Омской области он возглавлял с 1994 года.