Правительство Омской области заключило соглашение с хокимиятом Навоийской области об осуществлении международных и внешнеэкономических связей.

Правительство Омской области заключило соглашение с хокимиятом Навоийской области об осуществлении международных и внешнеэкономических связей.

Губернатор Виталий Хоценко провел переговоры с делегацией Навоийской области Республики Узбекистан, которая сегодня находится с визитом в Омской области. Стороны обсуждали вопросы развития двустороннего межрегионального сотрудничества.

По итогам переговоров между правительством Омской области и хокимиятом Навоийской области было подписано соглашении об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной, гуманитарной и иных областях.

– Для Омской области Узбекистан – один из основных партнеров среди стран Центральной Азии, – заявил Виталий Хоценко. – По итогам прошлого года он занимает шестое место во внешнеторговом обороте региона. Омские организации – активные участники бизнес-миссий и отраслевых выставок. Сегодня мы видим много перспектив для сотрудничества в сфере промышленной кооперации. Омские предприятия машиностроения, химической продукции, приборостроения, агропромышленной сферы открыты к реализации совместных проектов.

В свою очередь, хоким Навоийской области Нормат Турсунов отметил, что экономики двух регионов очень схожи и в некоторой степени дополняют друг друга. Это открывает перед предпринимателями широкую возможность по кооперации.