Омск-Информ
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·Общество

Детская площадка у дома по улице 2-я Кировская давно требует демонтажа. Играть там опасно для здоровья.

Жители улицы 2-я Кировская пожаловались на аварийное состояние детской площадки, расположенной у дома № 96. Люди просят демонтировать объект и установить для детей современную, безопасную площадку.

– Площадка находится в ужасном состоянии, зачастую на ней пытаются поиграть дети, но в каком она состоянии, это просто ужас! Все заросло травой, от детской площадки остались только турники, и то они тоже в плачевном состоянии, – цитирует обращение жителей портал «Город55». – Страшно за детей, которые пытаются поиграть здесь.

Судя по фотографиям площадки, установлена она была еще в советское время.

·Общество

Детская площадка у дома по улице 2-я Кировская давно требует демонтажа. Играть там опасно для здоровья.

Жители улицы 2-я Кировская пожаловались на аварийное состояние детской площадки, расположенной у дома № 96. Люди просят демонтировать объект и установить для детей современную, безопасную площадку.

– Площадка находится в ужасном состоянии, зачастую на ней пытаются поиграть дети, но в каком она состоянии, это просто ужас! Все заросло травой, от детской площадки остались только турники, и то они тоже в плачевном состоянии, – цитирует обращение жителей портал «Город55». – Страшно за детей, которые пытаются поиграть здесь.

Судя по фотографиям площадки, установлена она была еще в советское время.