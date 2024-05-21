Высокотехнологичную продукцию, необходимую для повышения эффективности работы оборудования, высоко оценили на международной выставке.
Промышленная выставка «Металлообработка-2024», организованная при участии Минпромторга РФ, собрала около 1,4 тысячи компаний. В числе участников – «Газпромнефть-СМ», представившая линейку высокотехнологичных смазочно-охлаждающих жидкостей.
Продукция применяется в большинстве операций обработки черных и цветных металлов. Особая композиция компонентов позволяет защитить механизмы металлургического оборудования в условиях интенсивной работы. Смазочные материалы обеспечивают антикоррозионную защиту и отвод тепла из зоны контакта инструмента и детали, что существенно повышает качество готовых изделий.
Современные СОЖ необходимы в производстве – они повышают эффективность и срок службы оборудования промышленных предприятий.
– Мы не только постоянно совершенствуем линейку продукции для металлургии и металлообработки, но и предоставляем комплекс передовых цифровых и технологических сервисов, которые помогают обеспечивать надежную и бесперебойную работу техники, – отмечает генеральный директор компании Анатолий Скоромец.
Разработки компании заслужили высокую оценку экспертного сообщества.