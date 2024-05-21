Мужчина ремонтировал технологическое оборудование, и при открытии пресса ему зажало грудную клетку. Он потребовал компенсацию.

Мужчина ремонтировал технологическое оборудование, и при открытии пресса ему зажало грудную клетку. Он потребовал компенсацию.

В суд обратился омич, который потребовал от работодателя компенсацию морального вреда. Оказалось, мужчина трудился на предприятии слесарем. В начале прошлого года он ремонтировал технологическое оборудование, и при открытии пресса ему зажало грудную клетку.

Травма была квалифицирована как тяжкий вред здоровью. Омич долгое время проходил лечение.

– Суд пришел к выводу, что наступившие последствия в виде причинения вреда здоровью находятся в прямой причинной связи с допущенными ответчиком (работодателем) нарушениями трудового законодательства, – отметили в областной прокуратуре.

Суд обязал организацию выплатить омичу 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда, а также возместить расходы на его лечение.