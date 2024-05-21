Сегодня вероятность осадков в городе составит 57%, дневная температура постепенно повышается.

Сегодня вероятность осадков в городе составит 57%, дневная температура постепенно повышается.

До +15 градусов днем и кратковременные дожди ожидаются во вторник, 21 мая, в Омске. Вероятность осадков сегодня составит 57%, сообщает тееграм-канал MeteoOmsk. Будет дуть ветер западного направления скоростью 3 м/с. Атмосферное давление составит 747 мм рт.ст.

Портал Gismeteo передает небольшие дожди в период с 9 до 15 часов и пасмурную погоду в целом на день.

Ранее сообщалось, что холодная погода с осадками продержится в Омске всю текущую неделю. При этом в среду ожидается до +20 градусов.