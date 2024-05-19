Также омичей ожидают дожди и облачность. Теплее всего будет в среду днем – воздух прогреется до + 20 градусов.

Также омичей ожидают дожди и облачность. Теплее всего будет в среду днем – воздух прогреется до + 20 градусов.

По данным сервиса Яндекс.Погода, вся следующая неделя в Омске будет холодной и дождливой. 20 мая ожидается небольшой дождь и пасмурная погода. Температура воздуха днем тоже не будет баловать: до +10.

Чуть потеплее будет во вторник, 21 мая – 16 градусов выше нуля. Самым теплым днем, согласно прогнозу, станет среда, 22 мая, – днем воздух прогреется до + 20 градусов. Погода при этом останется облачной с прояснениями.

Всю оставшуюся неделю, включая выходные, сохранятся облачность, пасмурная погода и небольшие дожди. Порой по утрам температура воздуха будет падать до +3 градусов, а днем прогреваться от +10 до +15.