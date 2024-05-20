Виктор Сухоруков и другие артисты приедут в Омск на фестиваль «Золотой витязь».

Виктор Сухоруков и другие артисты приедут в Омск на фестиваль «Золотой витязь».

С 22 по 29 мая в Омске пройдет кинофестиваль «Золотой витязь»(0+). На форум духовно-нравственного кино приедут знаменитые артисты, среди которых Николай Бурляев, Сергей Шакуров, Игорь Скляр, Виктор Сухоруков, Эвклид Кюрдзидис, Сергей Варчук, Инга Шатова, Антон Шагин и другие.

Площадками проведения кинофестиваля станут библиотека им. Пушкина, «Атриум-Кино», «Вавилон», Дом кино и другие учреждения. Открытие фестиваля пройдет 22 мая в Концертном зале.

В рамках форума пройдут показы различных фильмов, обсуждения кинокартин со зрителями, мастер-классы, творческие встречи и другие мероприятия.