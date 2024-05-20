Они оба не явились в часть в установленный срок.

Они оба не явились в часть в установленный срок.

Омский гарнизонный военный суд признал уклонистами двух военнослужащих. Одного приговорили к 5,5 года колонии общего режима, другого – к 5 годам колонии-поселения.

Как сообщает пресс-служба суда, первый мобилизованный в октябре 2023 года не явился в срок в войсковую часть, к которой его прикомандировали. Через два месяца его обнаружил дома участковый и передал сотрудникам военной полиции.

Ранее мужчину уже судили за аналогичное преступление. Суд также учел отрицательную характеристику мужчины по месту службы. В итоге уклонист проведет за решеткой 5,5 года, если не обжалует приговор.

Еще один военнослужащий не явился на службу из больницы в июле 2023 года. Вместо этого он поехал домой, к семье. Однако через четыре месяца мужчина все-таки прибыл в военную комендатуру.

При назначении наказания суд учел смягчающее обстоятельство – у мужчины есть ребенок, которому еще не исполнилось 14 лет. Мужчина также выразил желание продолжить военную службу.