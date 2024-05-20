Сторонники партии находятся в затопленном районе уже несколько дней и развозят людям необходимые вещи.

Сторонники партии находятся в затопленном районе уже несколько дней и развозят людям необходимые вещи.

В затопленном паводковыми водами Усть-Ишимском районе местным жителям наряду с властями помогают и волонтеры. В частности, депутат Заксобрания Омской области Илья Смирнов и член партии «Новые люди» Александр Смеляков находятся здесь уже несколько дней. Они приехали в Усть-Ишим с гуманитарным грузом и на приобретенной моторной лодке развозят жителям необходимые вещи: еду, лекарства, одежду, постельное белье.

А в деревне Тюрметяки, которая полностью эвакуирована, Александр Смеляков нашел еще одну семью – кошку и котят.

– Они уже несколько дней ничего не ели. Бросить их было нельзя, поэтому забрал на «большую землю», в Усть-Ишим, – рассказал Илья Смирнов.

За животными присматривают в региональном штабе.