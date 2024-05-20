На такие меры пришлось пойти после того, как в партии овощей обнаружили опасный вирус.

На такие меры пришлось пойти после того, как в партии овощей обнаружили опасный вирус.

Управление Россельхознадзора по Омской области провело фитосанитарный контроль томатов, завезенных в регион из Узбекистана. В хранящейся на складе партии, вес которой превышал 20 тонн, специалисты обнаружили вирус коричневой морщинистости плодов томата.

– Сам вирус очень опасен для тепличных хозяйств, в которых выращиваются томаты. Если этот вирус появится в любой промышленной теплице, за неделю он уничтожит все находящиеся в ней растения, – рассказали в региональном Россельхознадзоре.

Чтобы не допустить распространения вируса, партию томатов из Узбекистана уничтожили. В областном управлении Россельхознадзора отметили, что это первый с начала года случай заражения карантинными вредными организмами импортной растительной продукции.