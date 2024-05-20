Накопительный продукт «Мой счет» предусматривает ежедневное начисление процентов на фактический остаток средств за месяц.
Для клиентов Россельхозбанка стал доступен новый накопительный продукт «Мой счет». Он предусматривает ежедневное начисление процентов на фактический остаток средств за месяц. Максимальная ставка на сберегательном счете составляет 9 % годовых в рублях и 1 % в юанях.
– Накопительный счет – это удобно и просто. Ежедневное начисление процентов на остаток позволяет увеличить сбережения и легко прогнозировать рост доходов. Кроме того, важным преимуществом является возможность пополнять и снимать деньги в любой удобный момент, – отметила клиент банка Анна Смирнова.
Проценты на остаток по счету начисляются на все средства, находящиеся на нем больше суток. «Мой счет» можно открыть только на собственное имя. Большим преимуществом является возможность снимать и пополнять средства без ограничений. При этом минимальный остаток на счете не предусмотрен.
Проценты начисляются в начале дня, а их выплата происходит в последний день месяца – зачислением на счет суммы накопленных процентов. Открыть такой продукт можно, посетив офис банка, с помощью интернет-банка или мобильного банка РСХБ. Открыть сберегательный продукт можно на любую сумму.
Подробную информацию по накопительным счетам и вкладам можно получить в отделениях банка, мобильном приложении, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100 или 7787 для абонентов МТС, Мегафон, Билайн и Tele2 и на официальном сайте банка.
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