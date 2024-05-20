Нынешний голос «G-Drive Арены» Никита Петров будет работать последний сезон. Хоккейному клубу нужен новый ведущий.

Нынешний голос «G-Drive Арены» Никита Петров будет работать последний сезон. Хоккейному клубу нужен новый ведущий.

ХК «Авангард» объявил о поиске нового ведущего домашних матчей. Оказалось, что нынешний голос «G-Drive Арены» Никита Петров будет радовать омичей последний сезон.

– Мой сезон последний. Объясню почему. Все очень просто. Многие из вас знают, что я проживаю не в Омске и прилетаю на домашние серии игр. Поэтому в связи с позитивными событиями в моей семье, следующий сезон у меня будет последним, – рассказал Петров.

По его словам, для того, чтобы новый ведущий доставлял удовольствие болельщикам, понадобится не один матч. Поэтому человека нужно будет обучить всем тонкостям такой работы.

Новому голосу «G-Drive Арены» придется пройти через ряд испытаний. Первое из которых стартует уже сегодня, 20 мая. Кандидату нужно рассказать о себе и приложить видеофайл с тестовым заданием: прочитать на камеру любое стихотворение или отрывок из прозы. Заявки будут приниматься до 10 июня.