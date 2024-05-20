В тестах приняли участие ученые Омского ГАУ.

В тестах приняли участие ученые Омского ГАУ.

В июне на Сахалине пройдет проектно-образовательный интенсив «Архипелаг-2024», в рамках которого представители науки и бизнеса будут демонстрировать свои проекты. В этом году проект посвящен развитию беспилотных систем.

Для подготовки к этому мероприятию делегация ОмГАУ в составе начальника научно-исследовательского управления, кандидата экономических наук Дмитрия Нардина и заведующего кафедрой геодезии и дистанционного зондирования, кандидата сельскохозяйственных наук, доцента Александра Гарагуля уже прибыла на Сахалин. Ученые обсуждают вопросы разработки технических заданий по тематикам применения беспилотных авиационных систем в сельском хозяйстве.

Кроме того, в городе Корсаков, что в Сахалинской области на военном аэродроме «Пушистый» были произведены тестовые полеты на беспилотных летательных аппаратах DJI Matrice 300 и сельскохозяйственного дрона DJI T20. Беспилотники применяются для, соответственно, фотосъемки местности и для обработки полей пестицидами.

В качестве ознакомительной программы делегация побывала на историческом месте нападения японцев на российский остров Сахалин в 1905 г., а сегодня в бухте находится крупнейший завод по сжижению и заправке в танкеры природного газа.