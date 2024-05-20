Омск-Информ
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·Общество

Над сельскохозяйственными землями будут распылять вредные химикаты.
С 28 мая по 3 июня по вечерам поля Омского района будут обрабатывать пестицидами и агрохимикатами. Эти вещества опасны для людей и пчел.
– Необходимо ограничить лет пчел не менее 4–10 суток с момента обработки. Посещение человеком данных земельных участков запрещено, – отмечают чиновники.
Обрабатываемые поля располагаются в радиусе 7 км от села Дружино, поселка Горячий Ключ, села Красная Горка, села Мельничное в Омском районе и поселка Любино-Малороссы в Любинском районе.
·Общество

Над сельскохозяйственными землями будут распылять вредные химикаты.
С 28 мая по 3 июня по вечерам поля Омского района будут обрабатывать пестицидами и агрохимикатами. Эти вещества опасны для людей и пчел.
– Необходимо ограничить лет пчел не менее 4–10 суток с момента обработки. Посещение человеком данных земельных участков запрещено, – отмечают чиновники.
Обрабатываемые поля располагаются в радиусе 7 км от села Дружино, поселка Горячий Ключ, села Красная Горка, села Мельничное в Омском районе и поселка Любино-Малороссы в Любинском районе.