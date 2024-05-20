В районы передано 37 машин, включая два передвижных медицинских комплекса. В них есть все для оказания первой помощи.

В районы передано 37 машин, включая два передвижных медицинских комплекса. В них есть все для оказания первой помощи.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о новых автомобилях, переданных 24 районным больницам. Медицинские учреждения получили 37 машин: 26 УАЗов повышенной проходимости, 9 легковых седанов «Лада-Гранта», а также 2 передвижных медицинских комплекса на базе ПАЗ 4234 и «Газель-Некст».

– По сути, они представляют собой «больницу на колесах». Комплексы оснащены всем необходимым для оказания первой медицинской помощи и проведения обследований, – сообщил Хоценко в своем телеграм-канале.

Больничный автопарк обновляется в рамках национального проекта «Здравоохранение». За последние три года для Омской области закупили 262 автомобиля на 215 млн рублей. А за пять лет медицинские учреждения региона получили 38 передвижных комплексов, из федерального бюджета на эти цели выделено более 320 млн рублей.