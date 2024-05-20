Прокуратура потребовала привлечь к ответственности мобильного оператора, который мог прервать сеанс связи, но не сделал этого.

Прокуратура потребовала привлечь к ответственности мобильного оператора, который мог прервать сеанс связи, но не сделал этого.

В Омске произошел очередной случай телефонного мошенничества. У омички, под предлогом перевода ее денег на безопасный счет, неизвестные мошенники украли более 800 тыс. рублей. Как выяснилось, звонили злоумышленники из-за границы, но умело замаскировались.

Прокуратура Кировского округа, проверив законодательство в сфере связи, пришла к выводу, что здесь недоработала компания, предоставляющая услуги связи.

– Установлено, что в ноябре 2023 г. оператором мобильной связи был допущен пропуск в свою сеть соединения вызова из иностранного государства с подменным телефонным номером, использующим нумерацию, соответствующую российской системе. Оператор связи имел техническую возможность прекратить оказание услуг и тем самым предотвратить совершение преступления, однако данные возможности не использовал, – сообщили в прокуратуре Омской области.

Прокуратура постановила возбудить в отношении компании дело об административном правонарушении. Дело передано в суд, компании грозит штраф до 1 млн рублей.