Чаще всего подросткам предлагают работу курьеров, промоутеров, менеджеров, а также продавцов.

Чаще всего подросткам предлагают работу курьеров, промоутеров, менеджеров, а также продавцов.

Омские работодатели стали чаще приглашать на собеседование подростков. Это выяснили аналитики hh.ru. С января по май в Омской области было открыто 265 вакансий для подростков. Чаще всего им предлагали работу курьеров, промоутеров, менеджеров, а также продавцов.

– Аналитика hh.ru показывает, что в Омской области растет количество приглашений на собеседование подросткам в возрасте от 14 до 18 лет. В первом квартале 2024 года 5,4 % от всех приглашений, которые получили омские соискатели, приходилось на долю этой возрастной группы, – рассказали в пресс-службе hh.ru.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число таких приглашений выросло на 22 %.