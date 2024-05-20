Холодная и дождливая погода ожидается в городе в понедельник, 20 мая. Осадки прогнозируются всю наступившую неделю.

Холодная и дождливая погода ожидается в городе в понедельник, 20 мая. Осадки прогнозируются всю наступившую неделю.

Пасмурная погода, высокая влажность и кратковременные дожди ожидаются в Омске в понедельник, 20 мая. Температура воздуха слегка превысит 10 градусов тепла. Выходя из дома, омичам стоит одеться теплее и взять с собой зонт.

Согласно данным популярных метеосайтов, будет дуть северо-западный ветер скоростью до 10 м/с, возможны порывы до 15 м/с. Атмосферное давление составит от 743 до 750 мм ртутного столба.

Ранее сообщалось, что всю наступившую неделю в Омске будет холодно и дождливо. Облачность, пасмурная погода и небольшие дожди сохранятся вплоть до выходных.