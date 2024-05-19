Местный «Машук-КМВ» – один из лидеров текущего розыгрыша. Исход встречи решил один гол.

Местный «Машук-КМВ» – один из лидеров текущего розыгрыша. Исход встречи решил один гол.

Сегодня футболисты омского «Иртыша» в Пятигорске встречались с «Машуком-КМВ», который к моменту очной встречи занимал второе место в группе «Серебро» Второй лиги.

На 31-й минуте встречи счет открыл Владимир Лаптев: поле розыгрыша стандарта мяч на какое-то время задержался в штрафной площади хозяев, этих секунд полузащитнику хватило, чтобы отправить его в дальний угол.

Хозяева не оставляли попыток сравнять счет. На 81-й минуте они были очень близки к этому, но замыкавший навес партнера нападающий Анзор Хутов пробил в штангу.

«Иртыш» одержал четвертую победу подряд и в хорошем настроении будет готовиться к следующему матчу. Его он проведет дома, 25 мая, с «Химиком» из Дзержинска.