На капитальный ремонт выделили средства из федерального и областного бюджетов.

На капитальный ремонт выделили средства из федерального и областного бюджетов.

В этом году в регионе планируется капитальный ремонт 115 объектов здравоохранения. Также в планах – постройка 24 новых ФАПов. Об этом сообщил министр здравоохранения Омской области Артем Наркевич.

ФАПы строятся из быстровозводимых модульных конструкций – на девяти объектах их монтаж уже начали, на других идут подготовительные работы.

На капитальный ремонт медучреждений и возведение ФАПов выделены средства из федерального и областного бюджетов.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко поручил региональному Минздраву следить за всеми этапами работ.