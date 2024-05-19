Омичи сфотографировали глубокие трещины в земле под мостом. Впрочем, как оказалось, строению они не угрожают.
Под омским метромостом появились провалы в земле. Тревожные кадры засняли омичи.
– Скажи «Пока» метромосту. Провал уже дошел до пешеходной дорожки. Когда вода спадет, то за собой она прихватит и фундамент моста. А потом все будут бегать и рассказывать как это все неожиданно, – передает телеграм-канал «Омский новостной поезд».
Впрочем в министерстве транспорта Омской области поспешили успокоить неравнодушных омичей.
– По информации казенного учреждения «Управление заказчика по строительству транспортных и гидротехнических сооружений Омской области» осуществляющего эксплуатацию и содержание моста им. 60-летия Победы, в настоящее время образованный овраг в районе набережной под мостом не угрожает конструкциям моста, – прокомментировал этот пост в ведомстве.
Ранее сообщалось о том, что на подсветку метромоста потратят более 90 млн рублей.