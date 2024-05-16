Опоры освещения на улице Конева украсили светодиодной подсветкой в цветах российского флага.
На опорах освещения на улице Конева (Левый берег) приступили к пробному монтажу светодиодной подсветки в цветах флага России, сообщил мэр Омска Сергей Шелест. Градоначальник опубликовал в своем телеграм-канале эту патриотичную подсветку фонарей.
– Высота консоли 85 сантиметров, есть вариант увеличить это значение до 1 метра, завтра специалисты «Омскэлектро» представят сравнительные варианты, – заявил мэр.
Ранее стало известно о том, что на подсветку метромоста потратят более 90 млн рублей. Система освещения должна будет работать в 12 режимах и показывать символы, знаки, сообщения и эмблемы. Один из представленных вариантов предполагает подсветку в виде флага России. Учитывая, что улица Конева находится сразу за метромостом, путь с правого берега Иртыша на левый скоро обретет высокий государственный символизм.