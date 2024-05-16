Подсветка должна будет работать в 12 режимах. За ее установку готовы потратить 90,6 млн рублей.

Подсветка должна будет работать в 12 режимах. За ее установку готовы потратить 90,6 млн рублей.

В Омске на подсветку метромоста готовы потратить 90,6 млн рублей. Такая информация появилась на сайте госзакупок. Подрядчику, который займется работами, предстоит убрать старую подсветку, изготовить и смонтировать крепежи, а также проложить провода и кабели. Система освещения должна будет показывать символы, знаки, сообщения и эмблемы.

Работать подсветка будет в 12 режимах – закат, рассвет, сумерки, новогодний, День защитника Отечества, Международный женский день, Праздник Весны и Труда, День Победы (9 Мая), День народного единства, День России и День Государственного флага РФ. Также в подсветке должен быть аварийный режим.

Всего метромост осветят на протяжении 1905 метров.