Деньги получат Исилькульский, Кормиловский и Большереченский районы. Там установят станции очистки воды и спроектируют котельные.

Деньги получат Исилькульский, Кормиловский и Большереченский районы. Там установят станции очистки воды и спроектируют котельные.

Три района Омской области получат 22,6 млн рублей на оборудование для водоснабжения и проектирование котельных. Поручение о выделении денег дал губернатор Виталий Хоценко.

Так, 10,9 млн рублей направят в Исилькульский и Кормиловский районы. Там планируют закупить и установить локальную станцию очистку воды, а также приобрести оборудования для очистки и доочистки воды. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, это позволит улучшить качество питьевой воды.

Еще 11,7 млн рублей отправят на проектирование двух котельных в Большереченском районе. Это решение будет способствовать качественному и надежному прохождению отопительного сезона в районе.