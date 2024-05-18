Омск-Информ
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·Происшествия

Авария произошла по Черлакскому тракту. Пенсионер шел попутно и попал под колеса грузовика.

Сегодня, 18 мая, около трех часов ночи в Омске по Черлакскому тракту произошло смертельное ДТП.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области, трагедия случилась в районе остановки «Сибирский садовод». 22-летний водитель автомобиля МАЗ не заметил двигающегося попутно пешехода и сбил его. В результате аварии пешеход – 67-летний мужчина скончался на месте.

Сейчас по факту ДТП стражи порядка организовали проверку.

·Происшествия

Авария произошла по Черлакскому тракту. Пенсионер шел попутно и попал под колеса грузовика.

Сегодня, 18 мая, около трех часов ночи в Омске по Черлакскому тракту произошло смертельное ДТП.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области, трагедия случилась в районе остановки «Сибирский садовод». 22-летний водитель автомобиля МАЗ не заметил двигающегося попутно пешехода и сбил его. В результате аварии пешеход – 67-летний мужчина скончался на месте.

Сейчас по факту ДТП стражи порядка организовали проверку.