Покупая билеты на выступления артистов, зрители часто не знают, будут те петь вживую или используют фонограмму.

Покупая билеты на выступления артистов, зрители часто не знают, будут те петь вживую или используют фонограмму.

Государственное собрание – Курултай Республики Башкортостан внес на рассмотрение Госдумы законопроект, согласно которому организаторы концертов должны будут предупреждать зрителей об использовании фонограммы артистами. Башкирские депутаты считают, что это позволит защитить права потребителей при оказании развлекательных услуг.

Как отметил спикер парламента Константин Толкачев, сегодня, покупая билеты на концерты, люди не знают, будут ли артисты петь вживую либо используют фонограмму.

– Мы предлагаем закрепить понятие «плюсовая фонограмма» и установить обязанность исполнителей и организаторов информировать потребителей об использовании в выступлении фонограмм либо об исполнении под «живой звук», – цитирует Толкачева уфимское издание ufacitynews.ru.

При отсутствии информации, что на концерте используется фонограмма, зрители смогут потребовать возврата денег за билет.