Меньше всего ДТП совершают водители, родившиеся под знаками Скорпиона и Стрельца. Кто лидер по авариям среди знаков зодиака?

Меньше всего ДТП совершают водители, родившиеся под знаками Скорпиона и Стрельца. Кто лидер по авариям среди знаков зодиака?

Наибольшее количество дорожных аварий в России совершают водители, родившиеся под знаком Козерога, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Страховой дом ВСК. Козероги лидируют как в сегменте корпоративного транспорта (66 % аварий), так и личного (10 %).

Среди водителей такси, каршеринга и другого корпоративного транспорта «конкуренцию» Козерогам могут составить только Водолеи, на них приходится 31 % ДТП. У физических лиц расклад другой: второе место – Раки (9 %), третье – Львы (8,7 %), далее идут Тельцы (8,6 %) и Водолеи (8,5 %). Самые аккуратные водители среди россиян – Скорпионы и Стрельцы.

Во избежание риска попадания в аварию водителям-Козерогам не советуют садиться за руль по вторникам, средам и пятницам.