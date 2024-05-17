Омск-Информ
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·Общество

Животных пока не могут эвакуировать из-за паводка, но обещают подкармливать.
Во время паводка в деревне Тюрметяки Усть-Ишимского района потерялись 13 коров. Как сообщает глава Минсельхоза Омской области Николай Дрофа, населенный пункт практически полностью затоплен и проехать туда не удавалось.
Сотрудники министества и спасатели отправились на поиски поголовья, которое принадлежало местному жителю. Сегодня животных отыскали, но их оказалось уже не 13, а 15. За время поисков две коровы принесли потомство. 
– Специалисты осмотрели скот и привезли запас кормов. На данный момент животных невозможно эвакуировать, но следить за их состоянием и обеспеченностью кормами будут каждый день, – сообщает Дрофа.
Ранее из деревни Ашеваны эвакуировали корову. За время отсутствия хозяина она также успела принести телят.
·Общество

Животных пока не могут эвакуировать из-за паводка, но обещают подкармливать.
Во время паводка в деревне Тюрметяки Усть-Ишимского района потерялись 13 коров. Как сообщает глава Минсельхоза Омской области Николай Дрофа, населенный пункт практически полностью затоплен и проехать туда не удавалось.
Сотрудники министества и спасатели отправились на поиски поголовья, которое принадлежало местному жителю. Сегодня животных отыскали, но их оказалось уже не 13, а 15. За время поисков две коровы принесли потомство. 
– Специалисты осмотрели скот и привезли запас кормов. На данный момент животных невозможно эвакуировать, но следить за их состоянием и обеспеченностью кормами будут каждый день, – сообщает Дрофа.
Ранее из деревни Ашеваны эвакуировали корову. За время отсутствия хозяина она также успела принести телят.