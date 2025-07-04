Первые трое суток задержанный на свободном выпасе крупнорогатый скот будут отгонять в спецзагон.

В Усть-Ишимском районе Омской области решили взяться за животных, которые находятся на свободном выпасе. Для них организуют своеобразные «штрафстоянки»

– Первые трое суток задержанные животные будут находиться на территории района в пункте временного содержания животных, из которого собственники, предъявив доказательство своего права на животное, после составления протокола об административном правонарушении по ст. 40.1 Кодекса Омской области об административных правонарушениях смогут его забрать, – говорится в сообщении администрации района.

Предусмотрена ситуация, когда идентификация животных будет невозможна: нет бирок, чипов, данных в похозяйственном учете, информации о ветеринарном обследовании и сопровождении. Они перевозятся на площадку длительного содержания животных в Тевризе, где будут содержаться надлежащим образом в течение установленного законом срока.

Мероприятия, связанные с регулированием численности безнадзорных сельскохозяйственных животных и пригульного скота, осуществляются в соответствии со ст. 230-232 Гражданского кодекса РФ.