Спасенные от забоя коровы обретут дом в Окунево.

Частный инвестор – автономная некоммерческая организация «Визит-центр» инициировала создание приюта для коров в Омской области. Сбор пожертвований осуществляется через краудфандинговую платформу Planeta.ru.

Будущий приют займет территорию 30 гектаров в деревне Окунево Муромцевского района, известной своим природным ландшафтом и популярной у туристов. Идея появления приюта возникла из истории одной семьи, живущей в Окунево. Им пришлось отдать трех своих коров из-за невозможности ухода за ними. Организаторы выкупили животных и решили построить приют, где могли бы содержаться другие животные, попавшие в аналогичную ситуацию.

– Все началось с одного случая. К нам обратилась семья, которая проживает в деревне Окунево. Они не могли содержать у себя в хозяйстве трех коров. Все шло к тому, что их должны были отправить на убой. И мы решили их выкупить и сохранить им жизнь прямо здесь. Мы приобрели участок земли, на котором запланировали строительство большой экофермы. В дальнейшем она будет использоваться для экскурсионного туризма, чтобы каждый желающий смог познакомиться с нашими питомцами и окунуться в эту уникальную атмосферу доброты и заботы, – рассказали авторы проекта.

Первенец нового хозяйства – маленькая телочка по имени Голубка родилась в феврале 2025 года. Чтобы воплотить задуманное, потребуется собрать сумму в размере 1,7 млн рублей. Средства нужны для обустройства необходимой инфраструктуры: построек для содержания коров, хозяйственных объектов, родильного отдела и жилья для персонала.

В перспективе предполагается интеграция приюта в туристические маршруты региона, превращая его в центр экологического туризма. Организация-разработчик приюта параллельно реализует ряд инвестиционных проектов, направленных на развитие туристической инфраструктуры села Окунево.