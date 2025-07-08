В районах Омской области стали появляться специальные загоны для домашних животных на свободном выпасе.

Власти Омской области начали принимать жесткие меры по борьбе с безнадзорным скотом на улицах городов и районных центров. Коровы, лошади, козы разгуливают по тротуарам, пасутся на газонах, объедают цветники, заглядывают на детские площадки и к мусорным бакам. Животные выходят на проезжую часть и гуляют по обочинам дорог, на железнодорожных путях.

Еще хуже обстоят дела, когда они идут в поля, нанося серьезный урон фермерам. Умудряются попасть в огороды, объедая будущий урожай местных жителей. У животных на свободном выпасе – полное отсутствие страха, они, как танки, идут напролом.

– Парк «Звездный». Гуляют коровы телята и быки, – пишут в паблике «Подслушано в Муромцево». – Животные агрессируют на людей и детей. Дети боятся. Хозяева, пожалуйста, уведите их. Больше места нет, куда их вывести?

В Муромцево к бродячим коровам и овцам добавляются ослики. Непривычному для Сибири животному уже не удивляются местные жители – они давно поселились в глубинке.

Раньше коров в омских селах пасли пастухи, в сезон они могли прилично заработать. Количество голов в стаде доходило до 50-60 буренок, к тому же с ними ходили и овцы. Сейчас такого нет. Сельчане стали держать меньше коров, и доходы пастухов существенно снизились – до 500 рублей за голову КРС в месяц. Естественно, работать за такие копейки никто не будет. Вот коровы, козы и овцы слоняются сами по себе.

– Когда раньше в каждом дворе были коровы, они паслись пастухом на пастбищах, а не выгуливались, как бродячий скот по чужим дворам, – отмечают сельчане.

В районных администрациях говорят, что с хозяевами таких животных не раз проводили разъяснительную работу, однако сами они пасти скотину времени не находят, а пастухов не нанимают. Видя такое отношение населения, власти на местах пошли, что называется, на крайние меры. Так, с 1 июля в Усть-Ишиме организовали пункт временного содержания, своеобразные «штрафстоянки» для бродячих коров. Сделано это «с целью обеспечения санитарного благополучия населения».

Первые трое суток задержанные животные будут находиться на территории района в таком пункте. Забрать свою буренку хозяева могут, только доказав свое право и заплатив штраф. Если идентификация невозможна, потому что нет бирок, чипов, данных в похозяйственном учете, информации о ветеринарном обследовании и сопровождении, то такие коровы, овцы и т. д. перевозятся на площадку длительного содержания животных. Она организована в Тевризе, оттуда забрать свою скотину можно будет только через суд, конечно, после оплаты госпошлины, компенсации затрат на перевозку, содержание и ветеринарное сопровождение.

– Животные, права на которых не будут доказаны в судебном порядке, подлежат отчуждению в соответствии с законодательством. Мероприятия, связанные с регулированием численности безнадзорных сельскохозяйственных животных и пригульного скота, осуществляются в соответствии со ст.ст. 230-232 Гражданского кодекса РФ, – отмечают усть-ишимские власти.

Бороться с безнадзорными животными решил и совет Петровского сельского поселения Тевризского района. Еще в прошлом году депутаты приняли документ о «Порядке выпаса и прогона сельскохозяйственных животных на территории Петровского сельского поселения Тевризского муниципального района», указав в нем маршруты прогона и места выпаса вплоть до названия улиц, по которым стадо или животных нужно вести на выпас. При этом рассчитаны предельные нормы нагрузки на естественные пастбища.

Проблема животных на свободном выпасе оказалась насущной, и ей посвятили обсуждение депутаты Законодательного собрания Омской области. В апреле на заседании профильного комитета министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Николай Дрофа рассказал обо всех принимаемых мерах.

– Кодекс Омской области об административных правонарушениях в ст. 40.1 предусматривает административную ответственность за нарушение порядка выпаса и прогона скота. Управлением министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области было предложено внести изменения в статью. Эти предложения были поддержаны губернатором Омской области, министерство сельского хоззяйства подготовило документ, – рассказал Николай Дрофа. – Статья дополнена пунктом 2, который предусматривает ответственность за повторное в течение года совершение административного правонарушения и наложение административного штрафа в размере от 1 тыс. до 2 тыс. рублей. Изменения вступили в силу с 17 марта 2025 года.

Старожилы, кстати, вспоминают, что «штрафстоянки» для коров были еще в советское время. Загоны существовали при каждом колхозе, и местные жители, не уследившие за своими животными, платили немаленькие штрафы.

– Убежал из стада бычок, его загнали с горохового поля. Чтобы забрать, платили 10 рублей штрафа, – рассказал старожил одного из районов области.

Как говорится, все новое – это хорошо забытое старое. Будет ли действенной эта мера, покажет время. Но наводить порядок с выпасом животных в районах области действительно необходимо.