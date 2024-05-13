Омск-Информ
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·Общество

Животных, которых не смогли забрать раньше, вывезли на специальном транспорте.
Сотрудники МЧС эвакуировали корову и новорожденных телят из деревни Ашеваны в Усть-Ишимском районе, пострадавшей от паводка. Когда хозяин оставлял ее, корова была одна, но приехавших спасателей ждал сюрприз. Она отелилась.
Уровень воды в Иртыше растет. Спасатели продолжают эвакуировать жителей. На сегодняшний день в Усть-Ишимском районе остаются затопленными 396 домов, 673 участка, 5 дорог.
В селе Усть-Ишим сейчас работают 110 спасателей.
·Общество

Животных, которых не смогли забрать раньше, вывезли на специальном транспорте.
Сотрудники МЧС эвакуировали корову и новорожденных телят из деревни Ашеваны в Усть-Ишимском районе, пострадавшей от паводка. Когда хозяин оставлял ее, корова была одна, но приехавших спасателей ждал сюрприз. Она отелилась.
Уровень воды в Иртыше растет. Спасатели продолжают эвакуировать жителей. На сегодняшний день в Усть-Ишимском районе остаются затопленными 396 домов, 673 участка, 5 дорог.
В селе Усть-Ишим сейчас работают 110 спасателей.