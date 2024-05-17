ПВР рассчитаны на 1100 человек, но заполнены не полностью. Обстановку на месте оценивают медики и отчитываются главе областного Минздрава.

ПВР рассчитаны на 1100 человек, но заполнены не полностью. Обстановку на месте оценивают медики и отчитываются главе областного Минздрава.

Министр здравоохранения Омской области Артем Наркевич рассказал о медпомощи, оказываемой жителям пострадавшего от паводка Усть-Ишимского района. Речь идет в том числе и о людях, эвакуированных в пункты временного размещения.

– Постоянно на связи с главврачами больниц районов, где есть ПВР, а также с территориальным центром медицины катастроф. Сейчас развернуто 9 пунктов временного размещения в Усть-Ишимском, Тевризском, Тарском и Знаменском районах. Пункты рассчитаны на 1100 человек, сейчас там находится 230 устьишимцев, в том числе 87 детей, – сообщил глава регионального Минздрава в своем телеграм-канале.

Медработники дежурят в каждом из девяти пунктов временного размещения. Также ПВР каждый день посещает терапевт и педиатр. На месте медико-санитарную обстановку оценивают специалисты районных больниц и докладывают непосредственно Наркевичу.