Омский аграрный университет победил в конкурсе организаторов мероприятий по физической культуре и спорта и получит грант на конкурс «Сибирская спортивная триада».

Омский аграрный университет победил в конкурсе организаторов мероприятий по физической культуре и спорта и получит грант на конкурс «Сибирская спортивная триада».

Министерство науки и высшего образования РФ организовало конкурс грантов на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы среди образовательных организаций высшего образования. Проект Омского аграрного университета им. П. А. Столыпина «Сибирская спортивная триада» был признан одним из лучших и получил грантовую поддержку от Минобрнауки.

Суть проекта «Сибирской спортивной триады» в нестандартном подходе к физической подготовке студентов ОмГАУ, что позволит им быть готовым к будущей профессиональной деятельности в условиях Сибири и Арктики.

В список дисциплин «Триады» входит спортивное ориентирование, лыжные гонки и северная (скандинавская) ходьба. Кроме того, запланировано создание студенческих спортивных клубов по соответствующим дисциплинам. В проекте участвуют волонтеры ОмГАУ и спортивного клуба «Сапсан». Также благодаря этому проекту будет модернизирован уже существующий спортивный комплекс, будет закуплен новый инвентарь и техника для подготовки лыжных трасс.

Предполагается проведение круглого стола «Перспективы развития зимних видов спорта в образовательных организациях Сибири» с приглашением представителей вузов – участников проекта.

В конце года ОмГАУ планирует провести соревнования по лыжным гонкам, спортивному ориентированию и скандинавской ходьбе.