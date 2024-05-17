Собак на передержке в квартирах часто бьют, чтобы не выли, на свободном выгуле животные нередко калечат друг друга, а в частном секторе кошки могут потеряться.

Собак на передержке в квартирах часто бьют, чтобы не выли, на свободном выгуле животные нередко калечат друг друга, а в частном секторе кошки могут потеряться.

Начинается сезон отпусков, и для многих владельцев домашних животных становится актуальным вопрос, куда пристроить своих питомцев на время отъезда. Если не могут помочь родственники, друзья, соседи, вариантов довольно много. В плюсах и минусах разбирался обозреватель РИА «Омск-информ».

Для временной пристройки питомцев существуют зоогостиницы, передержки, кэт- и догситтеры. Что лучше: оставить животное дома, обеспечив приходящей няней, или поместить под присмотр в стационарные условия?

По данным 2ГИС, услуги зоогостиниц в Омске и пригороде предоставляют два десятка учреждений. Это гостиницы для животных, передержки при ветклиниках, а также домашние, в том числе квартирные. Везде есть свои нюансы.

Для кошек и мелких собак

Зоогостиниц в чистом виде в Омске буквально единицы, в основном это дополнительные услуги в ветеринарных клиниках. Условия везде примерно одинаковые. Животное содержится в отдельном боксе либо в клетке. При условии, что кошки неагрессивные, их могут держать в общем помещении. Например, в ветклинике «Ирбис» некоторые кошки живут месяцами, для них постоянно находиться в клетке было бы некомфортно.

В ветклинике «Мистер Дворик» кошки содержатся исключительно в клетках. В «Петане» животные тоже сидят только в клетках, но им дают возможность погулять в течение часа ежедневно. В ветклинике «21 век» предусмотрено содержание кошек и собак декоративных пород только в боксах, без выгула.

В гостиницах при ветклиниках животных оставлять безопасно, по сути, они находятся под присмотром врачей. Из минусов – часы работы большинства учреждений ограничены. То есть не факт, что ночью кто-то дежурит. А с вечера до утра всякое может произойти. По неподтвержденным данным, бывали единичные эксцессы, когда животные причиняли друг другу вред. Стоит обращать внимание на возможность видеонаблюдения и на наличие круглосуточного присмотра специалистами.

Выделяется из всех предложений стационарного размещения гостиница для животных международной сети BookingCat. Там готовы принять небольших собак, кошек, грызунов, птиц, аквариумных рыбок. Ветеринар здесь тоже имеется. Животные размещаются в боксах из закаленного противоударного стекла. Помещения – разных размеров, и соответственно варьируются цены. Возможно двух- и трехместное размещение животных одного хозяина. Здесь есть допуслуги – стрижка, чистка, уход за когтями. Выгул – по индивидуальному графику. В штате работают опытные зооняни. Но кого-то из хозяев как раз отталкивает перспектива жизни его питомца «за стеклом» и теснота этих боксов.

Содержание мелких собак, кошек и прочих зверей в зоогостиницах Омска обойдется хозяину от 400 рублей за сутки. Грызунов и птиц – дешевле. Владелец должен обеспечить питомца питанием на все время пребывания. Но если при клинике работает ветаптека, корм, а также наполнитель для туалета питомцу могут по необходимости докупить и при «выписке» добавить расходы в счет.

Если животное привыкло к натуральному корму, еду можно принести в готовом виде, разложив по порциям. Почти везде есть холодильники и морозильники. Где-то могут приготовить еду из предоставленных продуктов. Условия, конечно же, нужно уточнять, они отличаются. Но везде на передержку принимаются вакцинированные животные без признаков заболеваний в фазе обострения.

Если по какой-то причине вакцинация была пропущена, первую прививку необходимо сделать не позднее чем за 3 недели до размещения животного. Ревакцинацию в ветклинике могут провести в день приема питомца на постой. В экстренных случаях ветеринары ставят сыворотку. Но лучше не рисковать и вовремя делать необходимые прививки.

Для больших собак

Зоогостиниц, где готовы принять любых, в том числе очень больших собак, несколько, и почти все они расположены за городом.

Например, гостиница для собак «Фаворит» находится в пригородном поселке Ростовка. Хозяева готовы принять до 15 особей одновременно. Для каждой предусмотрена отдельная комната площадью около 6 «квадратов».

Предусмотрен 3-разовый выгул на собственной территории. Питанием животных обеспечивают хозяева, принимающая сторона может приготовить еду из предоставленных продуктов по соответствующей рецептуре. Бизнес – семейный, оформлен как ИП. Супруги Наташа и Олег живут тут же. Поэтому уход позиционируется как круглосуточный. Есть ветеринарное сопровождение. Возможны услуги дрессировщиков. Стоимость содержания – от 700 рублей в сутки.

Примерно по такому же типу организовано еще несколько гостиниц для собак любых пород.

Так, гостиница «Гучи» в поселке Харино предлагает два варианта содержания: вольерное и в домике. Каждая собака изолирована. Из комнат по 6 кв. м в домике имеется индивидуальный лаз на улицу, и собака в течение дня может побыть на собственном выгуле, когда ей этого захочется. Содержание в вольере стоит 400 рублей в день, в домике – 600. Питанием, так же как везде, обеспечивает хозяин собаки.

На что стоит обращать внимание при поиске гостиницы для собак, рассказал известный омский кинолог, дрессировщик Юрий Белоусов.

– При уличном содержании вольер должен соответствовать санитарным нормам, которые прописаны в учебниках по служебному собаководству. В вольере должна стоять будка. В зависимости от времени года – если это прохладный период, она наполняется соломой. Не сеном, фуфайками или какими-то другими наполнителями, а только соломой – этот материал гигроскопичен, «дышит», никакие паразиты в нем не заводятся. Если владельцу такого бизнеса позволяют возможности, было бы неплохо, чтобы перед вольером имелась площадка для индивидуального выгула собаки. В вольере она спит, ест, но надо и где-то гулять. Хорошо, если для выгула есть территория. Но собаки не должны гулять в компаниях. Сейчас широко рекламируется, что собаки гуляют, общаются. А если конфликт возникнет, драка произойдет, кто будет нести ответственность за поврежденную собаку? Или заболевание инфекционное кто-то подхватит. Никаких общих полянок не должно быть. Но можно гулять по очереди на одной поляне, – пояснил Белоусов.

Эксперт негативно высказался по поводу передержек «заводского» плана, когда в большом помещении держат одновременно 30–50 собак. Дело в том, что персонал там работает посменно – сутки через трое. Собака уже испытывает стресс из-за смены обстановки и отсутствия рядом хозяина. А тут каждый день – новые люди. И это повод для очередных стрессов.

Домашние передержки

Так называемые домашние передержки бывают разными. Обычно это помещение в частном доме в черте города или в обычной квартире. Кто-то берет кошек, мелких собачек и прочую живность. Кто-то и собак, и кошек. А кто-то предпочитает исключительно собак. Цены – от 200 рублей. Конечно же, стоит очень тщательно взвешивать все «за» и «против», рассматривая такие предложения. Как правило, никакой юридической ответственности за этим не стоит.

Если повезет, то можно сэкономить. Но существует вероятность, что с питомцем может что-то произойти. Заболел, сбежал, вступил в конфликт с другими животными. О таких случаях рассказывают сами владельцы передержек, указывая на конкурентов. Якобы даже имел место шантаж с требованиями денег у хозяина за возврат питомца. Возможно, это просто домыслы. Но стоит ли, в принципе, искать подобные услуги на различных «досках объявлений», рискуя нарваться на «кота в мешке», когда есть более цивильные предложения?

Юрий Белоусов весьма скептически относится к квартирному типу передержки.

– Чужую собаку берут с целью заработать. Я противник такого «бизнеса». Потому что почти гарантированно вашу собаку будут бить. Попав в новые условия, собака испытывает стресс, воет или лает. Чтобы она не мешала соседям, ее бьют. Вас могут убеждать в чем угодно, но вы уйдете, и никто возиться с собакой не будет. Соседи, как правило, очень недовольны гостиницами для собак – что в квартире, что в частном доме в черте города, потому что участки маленькие, а животные доставляют неудобства, – предостерегает кинолог.

При этом не стоит сомнительные домашние передержки смешивать с услугами зооситтеров.

Догситтеры и котоняни

Догситтер – это новая профессия в России. Нянями для собак и кошек можно стать без специального образования. Главное – любить животных и быть ответственным человеком. Зооняни могут брать питомца к себе на время, жить в доме нанимателя и ухаживать за животным на период отсутствия хозяев. Как вариант – приходящая няня, которая накормит, поиграет, выгуляет. Отдельное направление – выгул собак. Хозяин при этом может никуда не уезжать, но быть очень занятым человеком или иметь временную нетрудоспособность.

Большой минус, что сегодня зооняней способен представиться кто угодно. А плюс в том, что существует общероссийский сервис «Догси» (dogsy.ru). Например, в Омске на нем зарегистрировано 24 догситтера. У каждого свой рейтинг, отзывы хозяев питомцев, статистика, сколько раз к няням обращались повторно. Здесь же можно выяснить, кто и когда свободен, забронировать место. Важно, что этот сервис отсекает недобросовестных людей, которых интересуют только деньги, но отсутствуют компетенции и зачастую – совесть.

Услуги догситтеров по передержке в Омске начинаются от 350 рублей за сутки. Но это предложения от новичков. Те, кто имеет опыт на этом рынке, ценят свое время дороже – 700–900 рублей. Есть и почасовая оплата: услуг няни и за выгул. Цены от 200 рублей час. Но в среднем это обойдется в 500 рублей.

Лидерами рейтинга омских догситтеров по версии dogsy.ru в Омске являются Александр и Екатерина Капилюшевы. Мы нашли этих людей и пообщались с Екатериной. Семейная пара оформлена как самозанятые, платят налоги. Уход за домашними животными – их основной вид деятельности уже 5 лет. В семье подрастают две дочки, есть два своих кота. Вся семья обожает животных. И, судя по многочисленным отзывам хозяев, животные довольны тем, как с ними обращаются догситтеры.

Екатерина рассказала, на что надо внимательно смотреть при выборе зооняни.

– На мой взгляд, стоит обращать внимание на условия содержания, опыт работы с животными, отзывы других людей о догситтере и на его человеческие качества. По возможности лучше предварительно встретиться, чтобы обсудить все детали по уходу за питомцем. Это поможет в дальнейшем избежать недоразумений, – уверена представитель необычной профессии.

По мнению Екатерины, особой конкуренции среди догситтеров в Омске нет. Все работают на разных условиях, по всевозможным запросам клиентов. А зоогостиничный бизнес в Омске и вовсе развит недостаточно.

Таким образом, собираясь в поездку во время отпуска, стоит сильно заранее позаботиться о том, куда пристроить своего питомца, выбрать нужное место и правильных людей. Чтобы для домашнего любимца отсутствие хозяина рядом не вылилось в мучения или не закончилось трагически.