Второй телефон будет конфискован на таможне и возвращен иностранцу лишь при его выезде домой. Турки борются с контрабандой электроники.

Второй телефон будет конфискован на таможне и возвращен иностранцу лишь при его выезде домой. Турки борются с контрабандой электроники.

Пассажиры, прибывающие в Турцию из-за границы, больше не смогут ввозить несколько мобильных телефонов, сообщает «Газета.RU» со ссылкой на местное издание Karamanin Sesi. Второй телефон конфискуют на таможне и вернут обратно, когда иностранец поедет обратно домой.

Это ограничение вступит в силу с октября 2024 года. Конфискованные телефоны будут храниться на таможенных складах в течение трех месяцев.

При этом турецкие власти значительно увеличили срок работы ввезенных в страну гаджетов – с 4 до 6 месяцев. По истечении этого времени телефон заблокируют, и нужно будет оплатить таможенную пошлину. Данное положение вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Обе меры являются средством борьбы с контрабандой и незаконным оборотом электроники.

В прошлом году Турцию посетили более 25 тыс. туристов из Омской области.