Омск-Информ
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·Отдых и туризм

Еще более 5 тысяч туристов отправились в Таиланд.
В прошлом году Таиланд посетили 325 тысяч туристов из Сибири. Из Омска в этой стране за 2023 год побывало 5,2 тысячи путешественников. 
Больший интерес в прошлом году у омичей вызывала Турция. В эту страну отправились отдыхать 25,2 тысячи омичей, сообщает «Коммерсант».
Кроме того, жители Сибири предпочитают посещать Дубай, Шри-Ланку и Мьянму. Эксперты отмечают, что показатели турпотока из сибирских регионов вернулись к допандемийным значениям.
·Отдых и туризм

Еще более 5 тысяч туристов отправились в Таиланд.
В прошлом году Таиланд посетили 325 тысяч туристов из Сибири. Из Омска в этой стране за 2023 год побывало 5,2 тысячи путешественников. 
Больший интерес в прошлом году у омичей вызывала Турция. В эту страну отправились отдыхать 25,2 тысячи омичей, сообщает «Коммерсант».
Кроме того, жители Сибири предпочитают посещать Дубай, Шри-Ланку и Мьянму. Эксперты отмечают, что показатели турпотока из сибирских регионов вернулись к допандемийным значениям.