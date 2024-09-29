Каждый год в этой популярной у туристов стране выбрасывается более 18 млн тонн продуктов питания.

Власти Турции разрабатывают «дорожную карту» по снижению пищевого расточительства в отелях с системой «все включено», сообщает газета Milliyet. Министерство сельского и лесного хозяйства страны намерено детально изучить растраты на открытых шведских столах в гостиницах и выработать соответствующие меры.

Как выяснилось, в Турции ежегодно выбрасывается более 18 млн тонн продуктов питания. Львиная доля еды из отелей «все включено» уходит на утилизацию, отмечает турецкий предприниматель Зафер Алкай. Дальнейшее использование системы «все включено» может привести к проблемам для страны, хотя ранее именно она способствовала бурному развитию сферы туризма в Турции.