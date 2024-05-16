Только в прошлом году на российский рынок зашли два десятка автомобильных марок из Поднебесной, а всего их в стране около 60.

Только в прошлом году на российский рынок зашли два десятка автомобильных марок из Поднебесной, а всего их в стране около 60.

Россия заинтересована в присутствии китайских автопроизводителей на своем рынке и намерена расширять сотрудничество, заявил президент Владимир Путин. Произведенных в Поднебесной автомобилей на российском рынке станет еще больше.

– Мы приветствуем активное расширение присутствия на российском рынке китайских автоконцернов и производителей бытовой техники, – сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-китайских переговоров в Пекине. – Китайские друзья добиваются явных, совершенно очевидных успехов и преимуществ в конкурентной борьбе, в честной конкурентной борьбе. Мы приветствуем сотрудничество и будем развивать дальше.

По данным аналитического агентства «Автостат», в прошлом году на российский рынок вышло 19 новых автомобильных марок из Китая. С учетом брендов, которые были официально представлены до 2023 года (Haval, Chery, Geely и прочие; суммарно – 16), общее число марок из КНР достигает 35. Если же добавить сюда китайские бренды, автомобили которых продаются неофициально (Avatr, BYD, Hiphi, Xpeng и ряд других; всего – более 20), получается, что китайский автопром представлен в России уже шестью десятками марок.