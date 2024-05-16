Омск-Информ
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·Промышленность

Это место занял директор моторостроительного конструкторского бюро и завода имени П. И. Баранова Игорь Шаповалов.  
В Омском региональном отделении Союза машиностроителей России сменился председатель. Это место занял директор моторостроительного конструкторского бюро и завода имени П. И. Баранова Игорь Шаповалов.  
Кандидатуру нового председателя избрали на внеочередной конференции отделения.
– Уверен, что деятельность Омского отделения Союза машиностроителей России будет и дальше набирать обороты, – отметил глава регионального Минпрома Андрей Посаженников.
Ранее пост председателя Союза машиностроителей занимал Алексей Толпегин.
·Промышленность

Это место занял директор моторостроительного конструкторского бюро и завода имени П. И. Баранова Игорь Шаповалов.  
В Омском региональном отделении Союза машиностроителей России сменился председатель. Это место занял директор моторостроительного конструкторского бюро и завода имени П. И. Баранова Игорь Шаповалов.  
Кандидатуру нового председателя избрали на внеочередной конференции отделения.
– Уверен, что деятельность Омского отделения Союза машиностроителей России будет и дальше набирать обороты, – отметил глава регионального Минпрома Андрей Посаженников.
Ранее пост председателя Союза машиностроителей занимал Алексей Толпегин.